ПСЖ потерял очередного таланта в пользу Бундеслиги

Юный полузащитник французского Пари Сен-Жермен Глуар Бунга Капитао отказался подписать новый контракт с французским грандом и перебрался в чемпионат Германии.

16-летний хавбек вскоре присоединится к Фрайбургу, сообщает RMC Sport.

Бавария подписала таланта ПСЖ, – Bild

Капитао стал очередным юниором, который из ПСЖ перебрался в Бундеслигу. Только на этой неделе о переходе в мюнхенскую Баварию договорился 18-летний защитник Ньянзу Куасси. Сначала Капитао будет играть за Фрайбург U-17. Основное амплуа таланта – опорный полузащитник.

К слову, в структуре ПСЖ Глуар Бунга Капитао регулярно был капитаном команд различных возрастных категорий.

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