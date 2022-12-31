ПСЖ встановив цінник на Ікарді
14:33 - Читать на русском
Паризький клуб готовий до пропозицій щодо нападника Мауро Ікарді.
Мауро Ікарді може покинути ПСЖ вже взимку за 30 млн євро, повідомляє Le Parisien.
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Саме такий цінник керівництво "парижан" встановило аргентинцю на трансферному ринку. Нагадаємо, влітку 2020-го ПСЖ заплатив Інтеру за Мауро 50 млн євро. За чутками, послугами 28-річного форварда цікавився Ювентус.
У нинішньому сезоні Ліги 1 Ікарді провів 15 матчів, в яких відзначився 4-ма голами.
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