Мауро Ікарді може покинути ПСЖ вже взимку за 30 млн євро, повідомляє Le Parisien.

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Саме такий цінник керівництво "парижан" встановило аргентинцю на трансферному ринку. Нагадаємо, влітку 2020-го ПСЖ заплатив Інтеру за Мауро 50 млн євро. За чутками, послугами 28-річного форварда цікавився Ювентус.

У нинішньому сезоні Ліги 1 Ікарді провів 15 матчів, в яких відзначився 4-ма голами.

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