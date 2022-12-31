ПСЖ установил ценник на Икарди
14:35 - Читати українською
Парижский клуб готов к предложениям по нападающему Мауро Икарди.
Мауро Икарди может покинуть ПСЖ уже зимой за 30 млн евро, сообщает Le Parisien.
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Именно такой ценник руководство "парижан" установило аргентинцу на трансферном рынке. Напомним, летом 2020 года ПСЖ заплатил Интеру за Мауро 50 млн евро. По слухам, услугами 28-летнего форварда интересовался Ювентус.
В нынешнем сезоне Лиги 1 Икарди провел 15 матчей, в которых отличился 4-мя голами.
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