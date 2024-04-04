Кубок Франції, 1/2 фіналу

ПСЖ – Ренн – 1:0

Гол: Мбаппе, 40

На 37-й хвилині Мбаппе не реалізував пенальті (воротар)

ПСЖ почав 2024-й рік із 17 матчів без поразок, це – безпрецедентна подія в історії клубу. У кубковій грі з Ренном команда Луїса Енріке зуміла продовжити цю серію і завоювати путівку у фінал турніру.

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Ключова подія матчу сталася наприкінці першого тайму. Кіліан Мбаппе завдав удару з меж штрафного Марселя – і м'яч, зачепивши Омарі та кардинально змінивши траєкторію польоту, залетів у сітку. Так Мбаппе все ж став автором голу – за три хвилини до цього епізоду він не зумів переграти 39-річного Стіва Манданда з пенальті, який сам же й заробив.

ПСЖ вийшов у фінал уперше з 2021 року, у вирішальній зустрічі за трофей столичній команді протистоятиме Ліон. Фінал Кубка Франції відбудеться в суботу, 25 травня.