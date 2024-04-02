Пірес не сприймає можливий перехід Мбаппе з ПСЖ у Реал як щось, що неодмінно станеться і вважає, що цей трансфер ще може зірватися. "На жаль, Кіліане, ти був би не першим, хто відмовив би Реалу. Свого часу я так і вчинив, тому що у мене було два інших варіанти. Звичайно, якби Арсенал і Ювентус на мене не вийшли, я б одразу перейшов до Реала. Безумовно.

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Я хотів би побачити Кіліана в Ліверпулі. Це чудовий клуб із чудовими вболівальниками, інфраструктурою та відсутністю тиску. Тільки уявіть собі зв'язку Салах-Мбаппе! Вона була б вибухонебезпечною. Я все ще вважаю, що він може відхилити пропозицію Реала", – цитує Піреса AS.

Нагадаємо, що Пірес пограв за такі команди, як Марсель, Арсенал, Вільяреал і Астон Вілла. Він ставав чемпіоном світу та Європи у складі збірної Франції.

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