Неймар наступив на суперника, але арбітр покарав постраждалого – брутальне відео
Зірковий форвард ПСЖ Неймар не найкращим чином прославився у матчі проти Марселя.
У третьому турі Ліги 1 ПСЖ приймає Марсель, а Неймар вийшов у старті після того, як перехворів коронавірусом.
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Проте бразилець поки що відзначився на полі лише не надто джентельменськими діями. В одному з моментів Неймар наступив на ногу супернику з Марселя, коли той робив підкат.
Цікаво, що опісля зірковий форвард сам почав корчитись від болю, хоча у ситуації не було ніякого контакту з ним. Ба більше, Гуйє з команди гостей отримав за цей момент жовту карточку.
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