Зірковий форвард ПСЖ Неймар не найкращим чином прославився у матчі проти Марселя.

У третьому турі Ліги 1 ПСЖ приймає Марсель, а Неймар вийшов у старті після того, як перехворів коронавірусом.

Неймар повернувся до тренувань після перенесеного коронавірусу

Проте бразилець поки що відзначився на полі лише не надто джентельменськими діями. В одному з моментів Неймар наступив на ногу супернику з Марселя, коли той робив підкат.

Цікаво, що опісля зірковий форвард сам почав корчитись від болю, хоча у ситуації не було ніякого контакту з ним. Ба більше, Гуйє з команди гостей отримав за цей момент жовту карточку.

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