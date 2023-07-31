Француз відмовився активувати додатковий рік у своєму контракті з парижанами. Кіліан Мбаппе має намір покинути клуб у статусі вільного агента та приєднатися до Реала. Відпускати безплатно найкращого гравця ПСЖ не збирається і продовжує тиснути на Мбаппе всіма доступними способами.

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Як інформує Foot Mercato, катарські власники клубу мають намір дотримуватись своєї позиції: якщо Кіліан залишиться в ПСЖ на сезон-2023/24, він не гратиме за основну команду. Керівництво хоче дати гравцеві зрозуміти, що тільки його відхід чи продовження контракту можуть послабити напруженість у відносинах.

Кіліан Мбаппе приєднався до паризького клубу влітку 2017 року за 180 мільйонів євро. Разом з ПСЖ він п'ять разів здобував титул чемпіона Франції. В активі нападника 212 голів у 260 матчах за парижан.

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