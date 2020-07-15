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ПСЖ висунув Барселоні умови щодо трансферу Неймара – чемпіон світу і серйозна сума

09:59 - Читать на русском
ПСЖ висунув Барселоні умови щодо трансферу Неймара – чемпіон світу і серйозна сума
Неймар / Reuters

ПСЖ все ж може відпустити Неймара в Барселону, але легкою угода не буде.

Інсайдом щодо можливого трансферу бразильця поділився колишній головний редактор Marca Едуардо Інда в ефірі El Chiringuito.

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За його словами, ПСЖ може погодитись на перехід Неймара, якщо Барса віддасть свого гравця із серйозною доплатою. Йдеться про Усмана Дембеле та 80 млн євро. Чемпіон світу через травми провів лише 9 матчів у всіх турнірах, забив 1 м'яч. Контракт француза з Барселоною чинний до літа 2022-го, його ціна за Transfermarkt – 56 млн євро.

Нагадаємо, чутки про обмін Неймара на гроші та окремих гравців Барселони з'являлись ще минулого літа, але ПСЖ так і не відпустив форварда.

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Теги
Трансфери Іспанія Трансфери ПСЖ Неймар в Барселону Неймар Барселона Барселона ПСЖ ПСЖ Франція Усман Усман Дембеле Трансфери Барселони
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