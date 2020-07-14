Суарес назвав єдиний шлях порятунку провального сезону Барселони

Форвард Барселони Луїс Суарес окреслив головні завдання команди на завершальну частину сезону.

"У чемпіонаті ми повинні бути самокритичними – ми самі дозволили титулу вислизнути з рук. Ми усвідомлюємо, що залежали лише від себе і не шукаємо жодного виправдання.

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Тепер, заради нашої гордості і престижу Барси, ми повинні виграти дві гри Прімери, які у нас залишилися, а потім повністю зосередитися на єдиному титулі, за який ще можемо боротися, а саме на Лізі чемпіонів. Якщо наші гравці покажуть звичний для цього клубу рівень, то ми можемо битися з ким завгодно. Провал в матчі може дорого коштувати, тому ми повинні бути дуже пильними. Потрібно, щоб всі були готові до Ліги чемпіонів", – підсумував Суарес в інтерв'ю Mundo Deportivo.

Нагадаємо, Барселона відновить Лігу чемпіонів 8 серпня. Команда Сетьєна в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу прийматиме Наполі після гостьових 1:1.

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