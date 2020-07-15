ПСЖ выдвинул Барселоне условия по трансферу Неймара – чемпион мира и серьезная сумма

ПСЖ все же может отпустить Неймара в Барселону, но легким соглашение не будет.

Инсайдом относительно возможного трансфера бразильца поделился бывший главный редактор Marca Эдуардо Инда в эфире El Chiringuito.

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По его словам, ПСЖ может согласиться на переход Неймара, если Барса отдаст своего игрока с серьезной доплатой. Речь идет о Усмане Дембеле и 80 млн евро. Чемпион мира из-за травм провел лишь 9 матчей во всех турнирах, забил 1 мяч. Контракт француза с Барселоной действует до лета 2022-го, его цена за Transfermarkt – 56 млн евро.

Напомним, слухи об обмене Неймара на деньги и отдельных игроков Барселоны появлялись еще прошлым летом, но ПСЖ так и не отпустил форварда.

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