toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ МАНЧЕСТЕР СИТИ ДИНАМО КИЕВ - ЗАРЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

ПСЖ выдвинул Барселоне условия по трансферу Неймара – чемпион мира и серьезная сумма

09:59 - Читати українською
ПСЖ выдвинул Барселоне условия по трансферу Неймара – чемпион мира и серьезная сумма
Неймар / Reuters

ПСЖ все же может отпустить Неймара в Барселону, но легким соглашение не будет.

Инсайдом относительно возможного трансфера бразильца поделился бывший главный редактор Marca Эдуардо Инда в эфире El Chiringuito.

Суарес назвал единственный путь спасения провального сезона Барселоны

По его словам, ПСЖ может согласиться на переход Неймара, если Барса отдаст своего игрока с серьезной доплатой. Речь идет о Усмане Дембеле и 80 млн евро. Чемпион мира из-за травм провел лишь 9 матчей во всех турнирах, забил 1 мяч. Контракт француза с Барселоной действует до лета 2022-го, его цена за Transfermarkt – 56 млн евро.

Напомним, слухи об обмене Неймара на деньги и отдельных игроков Барселоны появлялись еще прошлым летом, но ПСЖ так и не отпустил форварда.

10 самых дорогих трансферов лета – некоторые имена вас удивят

blog_ava
Шахтер – Колос: анонс матча УПЛ
08:10
2478
Теги
Трансферы Испания Трансферы ПСЖ Неймар в Барселону Неймар Барселона Барселона ПСЖ ПСЖ Франция Усман Усман Дембеле Трансферы Барселоны
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
56
мин
Ингулец
17:00
Прикарпатье
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук