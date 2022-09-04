ПСЖ відпустив вихованця Барселони на Близький схід
10:22 - Читать на русском
Колишній півзахисник Барселони Рафінья покинув ПСЖ та продовжить кар'єру в Катарі.
Катарський Аль-Арабі у своєму твіттері оголосив про перехід екс-хавбека ПСЖ Рафіньї.
Атлетіко спробував торгуватися з Барселоною щодо Грізманна – каталонці не захотіли втрачати 25 мільйонів
Бразилець перебрався на правах вільного агента та підписав контракт на 2 роки. Додамо, що Рафінья є вихованцем Барселони, а за свою кар'єру встиг пограти за Інтер, Сельту, Реал Сосьєдад та ПСЖ.
Додамо, що в минулому сезоні хавбек провів 5 матчів за парижан, а взимку перебрався в Реал Сосьєдад в оренду, де зіграв 21 матч та забив 1 м'яч.
Трансферний дедлайн літа 2022: Мудрик залишається, 3 трансфери Барси на фініші, домінація англійської "суперліги"
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter