Катарський Аль-Арабі у своєму твіттері оголосив про перехід екс-хавбека ПСЖ Рафіньї.

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Бразилець перебрався на правах вільного агента та підписав контракт на 2 роки. Додамо, що Рафінья є вихованцем Барселони, а за свою кар'єру встиг пограти за Інтер, Сельту, Реал Сосьєдад та ПСЖ.

Додамо, що в минулому сезоні хавбек провів 5 матчів за парижан, а взимку перебрався в Реал Сосьєдад в оренду, де зіграв 21 матч та забив 1 м'яч.

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