Упродовж останніх тижнів мадридці шукають компроміс з Барселоною, інформує COPE.

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Оренда Грізманна в Атлетіко розрахована ще на сезон, а потім "матрацники" повинні викупити чемпіона світу, якщо він награє певну кількість хвилин. Столичний клуб вже навмисно тримає нападника у запасі і дає обмежений час, щоб не активувати цей пункт. Атлетіко намагався домовитися з Барселоною щодо зменшення суми – 15 млн євро замість 40. Втім, каталонці відмовились від такої пропозиції за гравця, який свого часу їм коштував 120 млн.

Додамо, що Грізманн у новому сезоні встиг провести 3 матчі та забити 2 голи.

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