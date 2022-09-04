Катарский Аль-Араби в своем твиттере объявил о переходе экс-хавбека ПСЖ Рафиньи.

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Бразилец перебрался на правах свободного агента и подписал контракт на 2 года. Добавим, что Рафинья является воспитанником Барселоны, а за свою карьеру успел поиграть за Интер, Сельту, Реал Сосьедад и ПСЖ.

Добавим, что в прошлом сезоне хавбек провел 5 матчей за парижан, а зимой перебрался в Реал Сосьедад в аренду, где сыграл 21 матч и забил 1 мяч.

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