Парижани в січні вкотре спробують підписати хавбека "шпор", стверджує Daily Mail.

Моурінью став тренером місяця в АПЛ – Особливий організував курйоз дня

ПСЖ намагався підписати Аллі в попереднє трансферне вікно. Однак, Тоттенхем відмовився віддати його в оренду влітку. Тепер французький гранд готовий орендувати Аллі з правом викупу за 30 млн євро. Натомість лондонці прагнуть отримати за англійця, контракт із яким чинний до літа 2024-го, 50 млн.

Керманич "шпор" Жозе Моурінью після свого призначення збирався будувати команду навколо Деле Аллі, проте згодом той втратив місце в основі. У сезоні 2020/21 хавбек провів лише 8 матчів у всіх турнірах (2 голи, 1 асист) і навіть не завжди потрапляє до заявки.

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