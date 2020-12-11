Португальський фахівець опублікував відео з нагородою під назвою "Особливий листопад" в особистому Instagram.

Моурінью спробував виправдати виліт Манчестер Юнайтед з Ліги чемпіонів

Моурінью влаштував фотосесію із призом разом зі своїм тренерським штабом. Керманич "шпор" трохи випередив події, адже Прем'єр-ліга збиралася оголосити переможця номінації лише в п'ятницю, 11 грудня. У боротьбі за титул Моурінью випередив головного тренера Челсі Френка Лемпарда, наставника МЮ Уле Гуннара Сульшера та коуча Вест Хема Девіда Мойєса. У листопаді Тоттенхем здобув 3 перемоги та один матч зіграв внічию.

"Спасибі, але це не "тренер місяця", а "команда місяця" та "персонал" місяця", – скромно заявив менеджер "шпор".

До слова, Тоттенхем наразі ділить лідерство в АПЛ із Ліверпулем. Обидві команди мають в активі 24 пункти після 11-ти турів.

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