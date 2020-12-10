Ліга Європи, 6-й тур

Група J

Тоттенхем – Антверпен – 2:0

Голи: Вінісіус, 57, Ло Чельсо, 72

Лудогорець – ЛАСК – 1:3

Голи: Мену, 46 – Візінгер, 56, Реннер, 62 (пен), Мадсен, 67

Вилучення: Сантана, 62

Група K

Динамо Загреб – ЦСКА Москва – 3:1

Голи: Гвардіол, 28, Оршич, 41, Кастраті, 75 – Бістровіч, 76

Вольфсберг – Фейєнорд – 1:0

Гол: Йовельїч, 31

Група L

Хоффенхайм – Гент – 4:1

Голи: Баєр, 21, 49, Сков, 26, Крамаріч, 64 – Фортуна, 81

Слован Ліберец – Црвена Звезда – 0:0

Тоттенхем та Антверпен гарантували собі місце у плей-офф Ліги Європи, а у матчі команди боролись за лідерство у квартеті J. Перший тайм пройшов під акомпанемент спокою, але вже в другій 45-хвилинці "шпори" вийшли вперед. Це Вініус був першим на підбиранні після шедеврального удару зі штрафного. Ще за кілька хвилин Тоттенхем подвоїв перевагу. Команда Моурінью з першого місця виходить з групи, Антверпен – з другого.

Ліга Європи: Реал Сосьєдад вийшов в 1/16 фіналу на останніх секундах, Рейнджерс, ПСВ та Наполі фінішували першими

А от ЛАСК з Лудогорцем вже не мали шансів на єврокубкову весну, проте матч був досить цікавим. Під завісу першого тайму австрійці не реалізували пенальті, а болгари одразу по перерві вийшли вперед – в епізоді не надто надійно відіграв українець Євген Чеберко, для якого це був дебютний поєдинок. Проте, ЛАСК це не знітило – він тричі вразив ворота Лудогорця у відповідь. 3:1 – піррова перемога закріпила за командою Чеберка третю сходинку, болгари так і залишились з нулем пунктів останніми.

Динамо Загреб приймав нещасний ЦСКА Москва. Хорвати вже оформили вихід в 1/16 ЛЄ з першого місця у групі K, а тому матч був лише формальністю. Попри це, Динамо впевнено перемогло завдяки двом м'ячам у першому таймі та голу у другому. ЦСКА спромігся вразити ворота суперника лише раз. Загреб фінішував першим, росіяни з трьома пунктами – на дні.

Вольфсберг і Фейєнорд розігрували путівку у плей-офф. Нідерландців влаштовувала винятково перемогу, а тому вони активно розпочали. Попри це, Феєйнорд пропустив на 35 хвилині і до фінального свистка не спромігся вирвати позитивний для себе результат. Вольфсберг фінішував другим, Фейєнорд – третій і без євровесни.

Гент завітав у гості до Хоффенхайма та мав можливість вибороти перемогу престижу у поточній кампанії ЛЄ. До цього бельгійці зазнали 5 поспіль поразок. Попри це, "буйволи" стали хлопчиками для биття – Гент пропустив по два м'ячі в обох таймах від Хоффенхайма. Матч зі старту розпочинали Безус і Пластун. Яремчук вийшов на заміну на 56 хвилині, але результативними діями не відзначився. Натомість його одноклубник Фортуна все ж забив гол престижу. Хоффенхайм завершив груповий етап першим у квартеті L, Гент з нулем пунктів та шістьма поспіль поразками в ЛЄ – останній.

Слован Ліберец не мав турнірної мотивації у зустрічі з Црвеною Звездою. Серби ж у попередньому турі вийшли з групи. Тому обидві команди без емоцій проводили поєдинок. Фінальний свисток зафіксував нульову нічию. Црвена Звезда фінішувала другою, Слован вилетів з групи, посівши третє місце.

Турнірна таблиця Ліги Європи