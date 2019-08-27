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Неймар повідомив ПСЖ про бажання повернутися в Барселону, – Marca

14:23 1595 Читать на русском
Неймар повідомив ПСЖ про бажання повернутися в Барселону, – Marca
Неймар / ФК ПСЖ

Барселона отримала вагомий козир у боротьбі за нападника ПСЖ Неймара. Бразилець заявив, що прагне знову виступати за "блаугранас".

Форвард ПСЖ Неймар у особистій розмові зі спортивним директором клубу Леонардо підтвердив своє бажання знову грати за Барселону, яку покинув 2 роки тому.

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27-річний бразилець розуміє, що каталонці готують ПСЖ нову пропозицію, тому вирішив скористатися моментом і таким чином натиснути на французький клуб. Тепер Реал та Ювентус, які також претендували на Неймара, стали аутсайдерами гонки, повідомляє Marca.

Цікаво, що раніше Барселона поставила ультиматум Неймару. Іспанський клуб хотів почути заяву бразильця про бажання покинути ПСЖ. Що ж, схоже, "блаугранас" досягли бажаного.

До слова, саме сьогодні повинна відбутися зустріч представників Барселони та ПСЖ – очікується, що вона може стати визначальною в перемовинах. Заява Неймара підсилила позиції чемпіонів Іспанії, але майбутнє бразильця все ще залишається невизначеним.

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