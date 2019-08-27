"Мене можуть звільнити з Барселони, якщо я скажу щось про повернення Неймара", – Вальдес

Колишній голкіпер каталонського гранда пригадав рік спільних виступів із зірковим бразильцем.

"Що я можу сказати про Неймара? Я був з ним лише рік, але це було чимось особливим для мене.

Неймар повідомив ПСЖ про бажання повернутися в Барселону, – Marca

Це те, що я пам’ятаю. Що я вам розповім про Неймара? Ну, ви всі знаєте його як гравця, і він брав участь у Лізі чемпіонів, яку ми виграли, він був справді чудовим гравцем для команди.

Але я не повинен коментувати чутки про нього, вам доведеться запитати когось іншого, тому що я можу опинитись у незручному становищі,мене можуть звільнити з клубу. Моя надія – продовжувати працювати тут, у Барселоні!" – цитує Вальдеса FootballEspana.

"Я купив йому нові бутси, оскільки старі завдавали болю", – Вальдес прокоментував дебют юного таланта за Барселону

Нагадаємо, цього літа екс-голкіпер збірної Іспанії отримав роботу в молодіжній команді Барселони.