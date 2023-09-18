Півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем влітку став гравцем Реала, хоча багато топ-клубів хотіли його підписати.

Цінник у понад 100 мільйонів євро робив список претендентів на Беллінгема доволі вузьким. Натомість ПСЖ – один із клубів, яким доступні такі можливості, – добровільно вийшов із боротьби за хавбека.

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За інформацією Le Parisien, спортивний директор французького клубу Луїш Кампуш вирішив не боротися з Реалом за Джуда. Причиною став не страх конкуренції, а Воррен Заїр-Емері. Парижани вважають, що 17-річний вихованець здатен стати ключовою особою проєкту на довгі роки, тому не захотіли гальмувати його прогрес трансфером Беллінгема.

До слова, у нинішньому сезоні під керівництвом Луїса Енріке Воррен Заїр-Емері став міцним гравцем стартового складу ПСЖ, зігравши усі п'ять матчів Ліги 1 (записав у свій актив один асист). Водночас Джуд Беллінгем розкішно почав кар'єру в Мадриді – 5 голів та асист у п'яти матчах за Реал.

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