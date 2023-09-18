Ценник на более чем 100 миллионов евро делал список претендентов на Беллингема довольно узким. ПСЖ – один из клубов, которым доступны такие возможности, – добровольно вышел из борьбы за хавбека.

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По информации Le Parisien, спортивный директор французского клуба Луиш Кампуш решил не бороться с Реалом за Джуда. Причиной стал не страх конкуренции, а Уоррен Заир-Эмери. Парижане считают, что 17-летний воспитанник способен стать ключевым лицом проекта на долгие годы, поэтому не захотели тормозить его прогресс трансфером Беллингема.

К слову, в нынешнем сезоне под руководством Луиса Энрике Уоррен Заир-Эмери стал крепким игроком стартового состава ПСЖ, сыграв все пять матчей Лиги 1 (записал в свой актив один ассист). В то же время Джуд Беллингем роскошно начал карьеру в Мадриде – 5 голов и ассист в пяти матчах за Реал.

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