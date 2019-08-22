ПСЖ відхилив грандіозну пропозицію Реала – обмін Неймара на 100 мільйонів євро, Бейла, Хамеса та Наваса

Чемпіон Франції відмовився відпускати свою головну зірку в мадридський Реал. Шейхів не переконала навіть смачна пропозиція з приїздом трьох інших відомих виконавців.

Реал перейшов до активних дій у спробах підписати Неймара. Мадридський клуб запропонував ПСЖ за контракт бразильця 100 мільйонів євро, а також трьох своїх гравців: Гарета Бейла, Хамеса Родрігеса та Кейлора Наваса. Втім, ПСЖ відхилив першу пропозицію Реала, повідомляє L'Equipe.

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Парижани хочуть продати плаксивого Неймара, але не будь-якою ціною. Шейхи прагнуть повернути собі 222 мільйони євро, витрачені два роки тому на придбання вінгера. Варіант з меншою сумою та деякими футболістами у вигляді компенсації розглядається, однак заявка Реала не влаштувала ПСЖ.

Нагадаємо, що днями першу пропозицію щодо трансферу Неймара сформувала Барселона, але ПСЖ категорично відмовився. Мало того, що це була "смішна" сума в 150 мільйонів євро, так Барса хотіла виплатити її лише наступного літа. До того ж чемпіон Франції погодиться відпустити Неймара будь-куди, крім Каталонії. У боротьбі за бразильця також Ювентус.

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