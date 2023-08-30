Парижани вплуталися в чергову трансферну драму. ПСЖ намагається залучити у свою команду ще одного нападника, втім, досягти домовленості з Айнтрахтом щодо Рандаля Коло Муані наразі не вдалося.

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Згідно з інформацією Le Parisien, француз угодив п'ятирічний контракт з парижанами, але клуби не можуть домовитися щодо суми трансферу. Айнтрахт наполягає на 100 мільйонах євро і відхилив пропозицію ПСЖ в 70 млн з бонусами. Коло Муані вирішив більше не тренуватися з командою напередодні матчу Ліги конференцій з Левскі, оскільки вважає, що керівництво німецького клубу робить все, щоб зірвати його перехід, порушуючи всі обіцянки.

Нагадаємо, що Коло Муані перейшов у Айнтрахт з Нанта у 2022 році. Загалом він зіграв за франкфуртців 50 матчі, забивши 26 голів та оформивши 17 результативних передач. Вдала гра в Бундеслізі дозволила Рандалю потрапити до заявки збірної Франції на ЧС-2022, де разом з командою він завоював срібні медалі.

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