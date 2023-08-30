Екс-півзахисник Лілля та збірної Франції Ріо Мавуба розкритикував Ліонеля Мессі за його слова про ПСЖ.

"У кожному інтерв'ю ми бачимо, як Мессі зачіпає ПСЖ. Я дуже здивований.

Ультрас ПСЖ зухвало попрощалися з Мессі та Неймаром – послання Лео фанати залишили в США

Він не повинен забувати, що хоча він не хотів переходити в ПСЖ, але тільки ПСЖ підписав його, коли Барселона більше не могла платити йому зарплату", – висловився Мавуба в ефірі Telefoot.

Ліонель Мессі в кількох інтерв'ю розповідав про те, що йому було досить складно адаптуватися в Парижі і він не почувався щасливим. Аргентинець покинув ПСЖ влітку і наразі виступає за Інтер Маямі.

Ріо Мавуба найбільш відомий своїми виступами за Лілль, з яким здобував титул чемпіона Франції і національний кубок. Наразі колишній півзахисник тренує молодіжну команду Бордо та працює консульнтом на телебаченні.

Мессі феєрично дебютував в МЛС – аргентинець голом допоміг Інтеру Маямі покинути останню сходинку