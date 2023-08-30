Парижане ввязались в очередную трансферную драму. ПСЖ пытается привлечь в свою команду еще одного нападающего, впрочем, достичь договоренности с Айнтрахтом по переходу Рандаля Коло Муани пока не удалось.

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Согласно информации Le Parisien, француз заключил пятилетний контракт с парижанами, но клубы не могут согласовать сумму трансфера. Айнтрахт настаивает на 100 миллионах евро и отклонил предложение ПСЖ в 70 млн с бонусами. Коло Муани решил больше не тренироваться с командой накануне матча Лиги конференций с Левски, поскольку считает, что руководство немецкого клуба делает все, чтобы сорвать его переход, нарушая все обещания.

Напомним, что Коло Муани перешел в Айнтрахт из Нанта в 2022 году. Всего он сыграл за франкфуртцев 50 матче, забив 26 голов и оформив 17 результативных передач. Удачная игра в Бундеслиге позволила Рандалю попасть в заявку сборной Франции на ЧМ-2022, где вместе с командой он завоевал серебряные медали.

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