Відпустка 35-річного аргентинця після тріумфу на ЧС-2022 завершилась. Володар семи "Золотих м'ячів" повернувся на тренувальну базу ПСЖ, повідомляє пресслужба клубу.

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Зустріч очікувано була дуже теплою. Спершу гравці та персонал обіймали Мессі, вітаючи з тріумфом. Завершилось усе коридором пошани перед тренуванням і символічним подарунком від Луїша Кампуша.

Очікується, що свій перший поєдинок Ліонель проведе 11 січня. Саме тоді команда Крістофа Гальтьє зіграє проти Анже у 18 турі Ліги 1. Без аргентинця ПСЖ переміг Страсбур (2:1), програв Лансу (1:3) і зіграє з Шатору в 1/32 фіналу Кубка Франції.

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