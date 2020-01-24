ПСЖ та Ювентус планують обмін захисниками, – Sky Italia

Україна — 22:00 8060
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Динамо – Хайдук: перша поразка в 2020 році заслужена – провальна гра, дивні тренерські рішення, "вижив" мало хто з киян
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Соломон зазнав рецидиву травми і ризикує пропустити матчі проти БенфікиУкраїна — 21:44 459
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Селезньов забив у четвертому матчі поспіль і приніс перемогу Бурсаспору – кінцівку зіпсувала червона картка українцяТуреччина — 19:59 1114
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Лєднєв підписав новий контракт з ДинамоУкраїна — 15:56 2838
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"Хочу запросити тих гравців, які зможуть підсилити Арсенал": Артета – про перемовини з Шахтарем щодо МатвієнкаАнглія — 15:00 2663