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ПСЖ та Ювентус планують обмін захисниками, – Sky Italia

21:04 465 Читать на русском
ПСЖ та Ювентус планують обмін захисниками, – Sky Italia
Лайвен Курзава / AS

Ювентус та ПСЖ готові обмінятись своїми гравцями у зимове трансферне вікно.

Лайвен Курзава може вирушити до Ювентуса, а у зворотньому напрямку – Маттія Де Шільйо, повідомляє Sky Italia.

ПСЖ хоче позбутися Курзави взимку

Зазначається, що спортивний директор парижан Леонардо слідкував за італійським захисником впродовж останніх 6 місяців. Додається, що обидва гравці змінять клуби на повноцінній основі.

До слова, у послугах Курзава також зацікавлений Арсенал. У сезоні 2019/20 Лайвен Курзава провів лише 13 матчів у всіх турнірах. Раніше він захищав кольори Монако, а за ПСЖ виступає з 2015 року.

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Трансфери Лайвен Курзава Лайвен Курзава Ювентус Ювентус ПСЖ ПСЖ Італія Франція Маттія Де Шільйо Маттія Де Шільйо
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