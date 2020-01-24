ПСЖ та Ювентус планують обмін захисниками, – Sky Italia

Ювентус та ПСЖ готові обмінятись своїми гравцями у зимове трансферне вікно.

Лайвен Курзава може вирушити до Ювентуса, а у зворотньому напрямку – Маттія Де Шільйо, повідомляє Sky Italia.

ПСЖ хоче позбутися Курзави взимку

Зазначається, що спортивний директор парижан Леонардо слідкував за італійським захисником впродовж останніх 6 місяців. Додається, що обидва гравці змінять клуби на повноцінній основі.

До слова, у послугах Курзава також зацікавлений Арсенал. У сезоні 2019/20 Лайвен Курзава провів лише 13 матчів у всіх турнірах. Раніше він захищав кольори Монако, а за ПСЖ виступає з 2015 року.

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