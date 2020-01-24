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ПСЖ и Ювентус планируют обмен защитниками, – Sky Italia

21:07 141 Читати українською
ПСЖ и Ювентус планируют обмен защитниками, – Sky Italia
Лайвен Курзава / AS

Ювентус и ПСЖ готовы обменяться своими игроками в зимнее трансферное окно.

Лайвен Курзава может отправиться в Ювентус, а в обратном направлении – Маттия Де Шильо, сообщает Sky Italia.

ПСЖ хочет избавиться от Курзавы зимой

Отмечается, что спортивный директор парижан Леонардо следил за итальянским защитником в течение последних 6 месяцев. Добавляется, что оба игрока сменят клубы на полноценной основе в случае заключения согласия.

К слову, в услугах Курзава также заинтересован Арсенал. В сезоне 2019/20 Лайвен Курзава провел лишь 13 матчей во всех турнирах. Ранее он защищал цвета Монако, а за ПСЖ выступает с 2015 года.

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