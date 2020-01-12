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ПСЖ хоче позбутися Курзави взимку

18:06 243 Читать на русском
ПСЖ хоче позбутися Курзави взимку
Лайвен Курзава / Getty Images

Захисник Лайвен Курзава ризикує покинути ПСЖ під час зимового трансефрного вікна.

Тренерський штаб парижан не розраховує на лівого латераля, інформує L'Equipe.

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Курзава не завжди потрапляє у стартовий склад команди, програючи конкуренцію Хуану Бернату. ПСЖ готовий придбати нового лівого захисника, і місце повинен звільнити саме француз. Клуб порадив 27-річному гравцю шукати нове місце роботи вже у січні. У послугах захисника чемпіонів Франції зацікавлені клуби АПЛ.

До слова, чинний контракт Курзави з ПСЖ закінчується влітку 2020 року.

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Трансфери Трансфери ПСЖ Лайвен Курзава Лайвен Курзава ПСЖ ПСЖ Франція
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