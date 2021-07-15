Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе опинився на роздоріжжі. З одного боку – команда мрії, з іншого – купа грошей.

Президент паризького клубу Нассер Аль-Хелаїфі особисто веде перемовини з 22-річним нападником, повідомляє Marca. Справа Мбаппе вийшла на рівень керівництва Катару, яке хоче зробити зірку ПСЖ обличчям ЧС-2022.

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Аби втримати Кіліана на Парк де Пренс, катарські шейхи запропонують йому понад 30 мільйонів євро у рік чистими. Стільки ж заробляє Неймар за новим контрактом з паризьким клубом.

Тим часом Флорентіно Перес продовжує працювати з найближчим оточенням гравця. Реал переконує Мбаппе дочекатися кінця серпня. Очікується, що саме в останні дні трансферного вікна Мадрид зробить парижанам офіційну пропозицію щодо трансферу чемпіона світу.

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