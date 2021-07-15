Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе оказался на распутье. С одной стороны – команда мечты, с другой – куча денег.

Президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи лично ведет переговоры с 22-летним нападающим, сообщает Marca. Дело Мбаппе вышло на уровень руководства Катара, которое хочет сделать звезду ПСЖ лицом ЧМ-2022.

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Чтобы удержать Килиана на Парк де Пренс, катарские шейхи предложат ему более 30 миллионов евро в год чистыми. Столько же зарабатывает Неймар по новому контракту с парижским клубом.

Между тем Флорентино Перес продолжает работать с ближайшим окружением игрока. Реал убеждает Мбаппе дождаться конца августа. Ожидается, что именно в последние дни трансферного окна Мадрид сделает парижанам официальное предложение по трансферу чемпиона мира.

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