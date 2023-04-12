ПСЖ начал внутреннее расследование по поводу расистских высказываний главного тренера команды Гальтье, которые он произнёс, когда работал в Ницце.

Во время работы в Ницце Кристоф Гальтье заявил спортивному директору Жюльену Фурнье, что в команде "не может быть так много чернокожих и мусульман".

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Как информирует RMC Sport, президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи инициировал внутреннее клубное расследование по этому поводу. Боссы парижан не хотят спешить с выводами и намерены узнать, как всё было на самом деле.

Сообщается, что Аль-Хелаифи не знал об этих обвинениях, когда нанимал Гальтье на работу. В противном случае босс ПСЖ отказался бы от этой кандидатуры. Если информация о словах Гальтье о чернокожих игроках подтвердится, тренер, скорее всего, будет уволен.

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