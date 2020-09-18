"Чому не грав Деле Аллі? Можете запитати мене про інших сімох гравців, яких ми залишили поза заявкою на матч кваліфікації Ліги Європи. Якщо чесно, мені не подобається кількість гравців у моїй команді.

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Дуже важко керувати кожним напрямком моєї роботи. Складно впоратися з цією ситуацією, коли у тебе занадто багато гравців", – цитує Моурінью видання The Guardian.

Нагадаємо, Тоттенхем у матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи мало не став автором сенсації – "шпори" лише за 10 хвилин до закінчення поєдинку з Локомотивом спромоглись зрівняти рахунок, а згодом вирвали перемогу і зі скрипом пройшли до наступного етапу, де їхнім суперником буде македонський клуб Шкендія.

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