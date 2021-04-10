Ліга 1, 32-й тур

Страсбур – ПСЖ – 1:4

Голи: Сахі, 63 – Мбаппе, 16, Сарабія, 27, Кін, 45, Паредес, 79

Монпельє – Марсель – початок о 22:00

Лілль впевнено здолав середняка Ліги 1 та збільшив відрив від ПСЖ на вершині турнірної таблиці

ПСЖ надихнувся перемогою над Баварією (3:2) у ЛЧ, під гарячу руку парижан потрапив Страсбур. Гості відвантажили супернику 4 м'ячі, на які футболісти Страсбура відповіли лише голом престижу. Мбаппе збільшив своє лідерство у рейтингу бомбардирів чемпіонату до 21-го м'яча. ПСЖ залишився на другій сходинці Ліги 1, відстаючи від Лілля на три очки, Страсбур – 14-й.

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