Рік тому ПСЖ і Баварія розписали одну з найбільш цікавих тактичних дуелей у фіналі Ліги чемпіонів. Тоді Фортуна посміхнулася мюнхенцям, яким вдалося відсвяткувати мінімальну перемогу завдяки голу екс-парижанина Комана. Тепер у французів з'явився шанс взяти реванш за прикру поразку – жереб звів колишніх фіналістів вже на стадії чвертьфіналу.

Почеттіно: ПСЖ не планує мститись Баварії за фінал Ліги чемпіонів

До поєдинку в Мюнхені команди підходили на тлі феєричних кадрових втрат. Ганс-Дітер Флік залишився без травмованих Лєвандовскі, Кости і Толіссо, а Гнабрі отримав позитивний текст на COVID-19. Як наслідок, на вістрі атаки "рекордмайстера" опинився Шупо-Мотінг, який ще рік тому бігав за ПСЖ, а на лавці з лідерів опинились тільки центрбек Боатенг та фулбек Девіс. Посилити гру з банки Баварія просто не могла.

У Маурісіо Почеттіно втрати були ще більш феєричні. Через травми вилетіли Курзава, Бернат та Ікарді, в списку дискваліфікованих опинився Паредес, а коронавірус скосив Вератті та Флоренці – останні три футболісти критично важливі для футболу парижан. Крім того, французькі ЗМІ писали про конфлікт команди з Неймаром, однак бразилець у основу потрапив. На тлі Баварії у ПСЖ вигідно вирізнялася лава запасних, на якій знайшлося місце Кереру, Еррері, Кіну, Сарабії та Рафіньї.

Альянц Арена зустріла команди несподіваним квітневим снігопадом. Вочевидь, футболісти під ним трішки змерзли, адже одразу зі стартовим свистком команди увімкнули швидкості й почали створювати гольові моменти. Дебютний стався вже на 2-й хвилині: Ернандес обігрався з Команом і пробив з лівого краю штрафного (арбітри проморгали офсайд) – Навас парирував, а навіс з кутового замкнув Шупо-Мотінг. Поперечина врятувала ПСЖ!

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Гості ж у відповідь шокували мюнхенців. Неймар відкрився під пас Ді Марії у центр, протягнув м'яч до карного майданчика й віддав передачу на його праву половину під удар Мбаппе – Кіліан потужно вистрілив під ближню стійку, а м'яч рикошетом від Нойєра залетів у ворота. 0:1!

Розлючена Баварія пішла уперед, заробила кілька стандартів і ледь не забила на 9-й хвилині внаслідок серії заблокованих ударів та відскоку на Мюллера. Томас з мінімальної відстані спрямував м'яч у руки Навасу, а ПСЖ відповів другим голом! Мбаппе отримав передачу на хід, увійшов у штрафний і викотив пас під постріл Дракслеру метрів з 11-ти – Юліан пробив точно під ліву стійку! Втім, взяття воріт скасували через офсайд у Кіліана.

Матео Лаос грав не тільки за "червоних". Вже за хвилину м'яч після удару Горецки з лінії карного майданчика влучив у Маркіньйоса, а від нього влетів в руку Данілу – прискіпливий арбітр призначив би пенальті, але іспанець наказав грати далі.

В середині першого тайму Баварія почала відверто розривати парижан, створюючи момент за моментом. Так, на 19-й хвилині Горецка замкнув подачу Кімміха зі стандарту на лінію воротарського – Навас врятував ПСЖ! На 20-й Павар з правого краю штрафного вистрілив під ближню стійку, але Кейлор парирував. На 27-й хвилині Коман пройшов Дагба на дриблінгу й пробив з гострого кута, однак удар накрили. Подачу ж з кутового на дальній стійці ледь не замкнув Шупо-Мотінг. Підопічні Маурісіо Почеттіно взагалі нічим не відповідали. Все йшло до голу "рекордмайстерів".

Втім, вже на 28-й ПСЖ подвоїв перевагу в рахунку! Неймар підхопив винос від Шупо-Мотінга й одразу завантажив м'яч у карний майданчик з глибини, а Маркіньйос, уникнувши офсайду, вийшов віч-на-віч з Нойєром – 0:2!

Щоправда, одразу після цього капітан парижан попросив заміну через пошкодження привідного м'язу. Ганс-Дітер Флік, своєю чергою, несподівано замінив Горецку на Девіса.

Вже на 31-й хвилині ПСЖ міг довести рахунок до розгромного внаслідок вривання Неймара в карний майданчик. Люка Ернандес збив його, але Матео Лаос не помітив порушення правил. Мабуть, бразильцю було прикро, адже через шість хвилин Баварія відквитала один гол зусиллями Павара та Шупо-Мотінга – перший виконав шикарний крос, а другий головою спрямував м'яч під дальню стійку. 1:2!

Ще за п'ять хвилин після голу Ганс-Дітер Флік зняв з гри Зюле, випустивши Боатенга. На 44-й хвилині Жером міг зрівняти рахунок, замкнувши навіс Кімміха зі штрафного, однак в останню мить Діалло вибив м'яч на кутовий. У компенсований же час шанс "закамбечити" отримав Мюллер, який пробив головою з корнера – точно в руки Навасу! Зрештою, на перерву команди відправились за переваги ПСЖ у рахунку.

На початку другого тайму Баварія продовжила душити ПСЖ, однак перший гольовий момент створили саме парижани. На 52-й хвилині Мбаппе відібрав м'яч у Сане перед штрафним, увірвався в середину й зумів скинути сферу на Неймара – бразилець пробив у Нойєра, а добивання від Мбаппе накрили!

Після цього мюнхенці почали шматувати парижан: вже на 54-й Павар стріляв з правого краю карного майданчика (Навас виручив), на 56-й Данілу в останню мить врятував від верхового замикання Шупо-Мотінга, а на 56-й Сане завдав удару з гострого кута – вище воріт! Французи огризнулися на 58-й виходом Мбаппе віч-на-віч, але Кіліан не зміг переграти Нойєра, та ще й в офсайд заліз.

Баварія ж вже за хвилину дотиснула ПСЖ: Кімміх навісив зі стандарту на Мюллера, а той головою спрямував м'яч у дальній кут – 2:2! На 63-й же Томас міг і вперед вивести "червоних", пробивши у падінні через себе, але точності удару забракло.

Неймовірно, але всього через п'ять хвилин гості знову вийшли вперед! Мбаппе отримав передачу від Ді Марії на хід лівим флангом, увірвався на край штрафного й щільно пробив з-під Боатенга у ближній кут – 2:3! Щоправда, вже на 69-й Шупо-Мотінг міг відновити рівновагу – спроба вистрілити п'яткою метрів з десяти була заблокована, а от при ударі з відскоку м'яч спіймав Навас. Одразу після цього Маурісіо Почеттіно зняв з гри Ді Марію, кинувши у бій Кіна.

В наступні 15 хвилин команди взяли деяку паузу в активності. Мюнхенці продовжували володіти ініціативою, однак за цей період вони створили лишень шикарну комбінацію з виходом Шупо-Мотінга віч-на-віч – Ерік-Максім пробив прямо в Наваса, а лайнсмен ще й помітив у нього офсайд. Парижани, своєю чергою, намагалися підчатувати суперника на помилці, однак спроби контратак у гостей не проходили. Аж на 84-й хвилині Дракслеру вдалося перехопити м'яч перед чужим карним майданчиком, але подальший удар пройшов над воротами.

В ендшпілі зустрічі Баварія пішла на штурм. Вже на 85-й хвилині господарі могли зрівняти рахунок: Сане увірвався на правий край штрафного, викотив пас на Шупо-Мотінга, а той скинув сферу на лінію під удар Алабі – м'яч пройшов поруч з лівою стійкою! На 87-й Мюллеру дали пробити метрів з десяти з розвороту, але тепер сфера промайнула у сантиметрах від правої стійки! На 90-й же німці вимагали пенальті внаслідок влучання в руку Еррери, але Матео Лаос послідовно відмовився призначити його – влучання неможливо було уникнути.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував важку й дещо парадоксальну перемогу ПСЖ.

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