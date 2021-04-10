Лига 1, 32-й тур

Страсбур – ПСЖ – 1:4

Голы: Сахи, 63 – Мбаппе, 16, Сарабия, 27, Кин, 45, Паредес, 79

Монпелье – Марсель – начало в 22:00

Лилль уверенно одолел середняка Лиги 1 и увеличил отрыв от ПСЖ на вершине турнирной таблицы

ПСЖ вдохновился победой над Баварией (3:2) в ЛЧ, под горячую руку парижан попал Страсбур. Гости отгрузили сопернику 4 мяча, на которые футболисты Страсбура ответили лишь голом престижа. Мбаппе увеличил свое лидерство в рейтинге бомбардиров чемпионата до 21-го мяча. ПСЖ остался на второй строчке Лиги 1, отставая от Лилля на три очка, Страсбур – 14-й.

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