Лілль без проблем розібрався з Метцом у поєдинку 32-го туру французької першості.

Ліга 1, 32-й тур

Метц – Лілль – 0:2

Голи: Їлмаз, 60, Челік, 89

Нереалізований пенальті: Лея, 17 (Метц)

Метц на правах господарів розпочав поєдинок жвавіше та на 17 хвилині заробив право на пенальті. До позначки підійшов Лея, який не реалізував 11-метровий. Це, мабуть, демотивувало гравців Метца та навпаки додало впевненості Ліллю.

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Вже у другому таймі "мастифи" забили. Їлмаз отримав пас із глибини, вийшов віч-на-віч з голкіпером та потужно пробив над ним. Остаточну крапку у зустрічі поставив Челік, який відзначився результативним пострілом у дальній кут після розіграшу кутового.

Перемога закріпила лідерство Лілля у турнірній таблиці Ліги 1. Підопічні Крістофа Гальтьє збільшили відрив на 6 пунктів від ПСЖ, який зіграє свій матч вже сьогодні, 10 квітня. Метц так і залишився на 10 сходинці.

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