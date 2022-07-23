ПСЖ без особливих проблем виграв другий спаринг під час турне Японією.

Товариський матч

Урава – ПСЖ – 0:3

Голи: Сарабія, 16, Мбаппе, 35, Калімуендо, 76

Першою жертвою французів став чемпіон Японії (Кавасакі Фронтайл поступився 1:2), а тепер настала черга Урави.

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Із зіркового тріо в основі ПСЖ вийшов лише Кіліан Мбаппе, проте цього цілком вистачило для шоу. На 35-й хвилині чемпіон світу розігнав атаку геніальним пасом п'ятою, а потім сам і завершив, розхитавши захисника. Перед цим Сарабія відкрив рахунок з передачі Ікарді.

По перерві на полі з'явилися Мессі та Неймар, але відзначитися вдалося не їм. 20-річний Арно Калімуендо забив у другому спарингу поспіль, оформивши остаточні 3:0 на користь ПСЖ.

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