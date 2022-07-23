ПСЖ разгромил очередных японцев на сборах – Мбаппе показал 2 роскошных финта в голевой атаке
ПСЖ без особых проблем выиграл второй спарринг во время турне по Японии.
Товарищеский матч
Урава – ПСЖ – 0:3
Голы: Сарабия, 16, Мбаппе, 35, Калимуэндо, 76
Первой жертвой французов стал чемпион Японии (Кавасаки Фронтайл уступил 1:2), а теперь настал черед Уравы.
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Из звездного трио в основе ПСЖ вышел только Килиан Мбаппе, однако этого вполне хватило для шоу. На 35-й минуте чемпион мира разогнал атаку гениальным пасом пяткой, а затем сам и завершил, расшатав защитника. Перед этим Сарабия открыл счет с передачи Икарди.
После перерыва на поле появились Месси и Неймар, но отличиться удалось не им. 20-летний Арно Калимуэндо забил во втором спарринге подряд, оформив окончательные 3:0 в пользу ПСЖ.
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