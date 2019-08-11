ПСЖ роздратований ситуацією з Неймаром – парижани знову змінили ціну на гравця

Французькі журналісти продовжують знаходити цікаві інсайди щодо потенційного трансферу форварда ПСЖ Неймара.

Керівництво паризького клубу вже втомилось від примх Неймара та ситуації з його потенційним трансфером, повідомляє Le Parisien.

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ПСЖ готовий продати Неймара в будь-який клуб за умови, що чинному чемпіону Франції заплатять не менше 200 млн євро.

Через ситуацію з можливою зміною клубу Неймар пропустить матч першого туру Ліги 1 проти Німа.

Нагадаємо, головним претендентом на бразильця називають Барселону. Також у списку потенційних покупців Неймара перебувають Реал та Ювентус.

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