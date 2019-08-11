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ПСЖ раздражен ситуацией с Неймаром – парижане вновь изменили цену на игрока

19:34 299 Читати українською
ПСЖ раздражен ситуацией с Неймаром – парижане вновь изменили цену на игрока
Неймар / Фото ФК ПСЖ

Французские журналисты продолжают находить интересные инсайды относительно потенциального трансфера форварда ПСЖ Неймара.

 

Руководство парижского клуба уже устало от капризов Неймара и ситуации с его потенциальным трансфером, сообщает Le Parisien.

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ПСЖ готов продать Неймара в любой клуб при условии, что действующему чемпиону Франции заплатят не менее 200 млн евро.

Из-за ситуации с возможным изменением клуба Неймар пропустит матч первого тура Лиги 1 против Нима.

Напомним, главным претендентом на бразильца называют Барселону. Также в списке потенциальных покупателей Неймара находятся Реал и Ювентус.

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