Гравці Барселони переконують Неймара повернутися

Трансферна сага щодо відходу Неймара з ПСЖ триває. До неї долучилися навіть окремі гравці Барселони.

Футболісти Барселони намагаються вмовити Неймара повернутися. Бразилець настільки хоче покинути ПСЖ, що готовий навіть пристати на пропозицію Реала.

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Одразу декілька гравців "блаугранас" розмовляли з нападником та просили його повернутися до лав каталонського гранда. На їхню думку, у Барселоні є всі умови для прогресу 27-річного форварда. Сам Неймар зізнався, що не проти переходу, але його непокоїть хід перемовин Барселони та ПСЖ, повідомляє Sport.es.

Жерар Піке начебто навіть просив Неймара викласти у соцмережі відео із підтвердженням наміру повернутися. Також гравці "синьо-гранатових" розмовляли з президентом клубу, який запевнив, що зробить все можливе задля трансферу.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ готовий відпустити бразильця, але керівництво парижан пішло на принцип і не хоче вести перемовини з Барселоною.

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