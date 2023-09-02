Парижани попрощалися з оборонцями Хуаном Бернатом і Тімоте Пембеле.

ПСЖ офіційно оформив трансфер скандального віце-чемпіона світу

Іспанець приєднався до Бенфіки на правах сезонної оренди. У минулій кампанії 30-річний Бернат відіграв за ПСЖ 36 матчів, оформивши 2 голи та 5 асистів. Тепер лівий захисник гратиме з Анатолієм Трубіним.

Пембеле також став одноклубником українця – його запросив Сандерленд, який раніше підписав Назарія Русина. Молодий француз остаточно покинув ПСЖ і підписав з "чорними котами" 5-річний контракт.

️ Timothée Pembélé has arrived from @PSG_inside for an undisclosed fee!#SAFC — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) September 1, 2023

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