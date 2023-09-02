ПСЖ роздав гравців у команди українців
14:40 - Читать на русском
ПСЖ трохи розвантажив свій склад у останні години трансферного вікна.
Парижани попрощалися з оборонцями Хуаном Бернатом і Тімоте Пембеле.
ПСЖ офіційно оформив трансфер скандального віце-чемпіона світу
Іспанець приєднався до Бенфіки на правах сезонної оренди. У минулій кампанії 30-річний Бернат відіграв за ПСЖ 36 матчів, оформивши 2 голи та 5 асистів. Тепер лівий захисник гратиме з Анатолієм Трубіним.
Пембеле також став одноклубником українця – його запросив Сандерленд, який раніше підписав Назарія Русина. Молодий француз остаточно покинув ПСЖ і підписав з "чорними котами" 5-річний контракт.
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