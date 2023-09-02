Нападник збірної Франції Рандаль Коло Муані повернувся у Францію, де буде виступати за ПСЖ.

Останні дні трансферного вікна в офісі паризького клубу були напружені. ПСЖ націлився на Рандаля Коло-Муані з Айнтрахта, але не міг до останньої миті завершити перехід.

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Річ у тому, що парижани пропонували франкфуртцям забрати Уго Екітіке, як частину оплати. Але гравець відмовився бути розмінною монетою. Перемовини між клубами зайшли в глухий кут, що підштовхнуло Коло-Муані до радикальних дій. Французький нападник відмовився тренуватися з командою, щоб прискорити свій перехід.

Наполегливість президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаїфі та рішучість Рандаля зіграли ключову роль. Айнтрахт погодився відпустити гравця за 90 мільйонів євро, включаючи бонуси. Коло-Муані підписав контракт з чинним чемпіоном Франції на п'ять років.

Нагадаємо, що французький нападник перейшов в Айнтрахт лише в минулому сезоні з Нанта. В 32 матчах Бундесліги він забив 15 голів. Висока результативність Рандаля привернула увагу наставника збірної Франції Дідьє Дешама, який взяв форварда на чемпіонат світу в Катар, де "Ле Бльо" здобули срібні медалі.

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