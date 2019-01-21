ПСЖ проведе ще одну зустріч з представниками Аякса стосовно де Йонга

ПСЖ та Аякс проведуть ще один раунд переговорів стосовно хавбека Френкі де Йонга.

Спортивний директор ПСЖ Антеро Енріке та Максвелл планують знову полетіти до Амстердама цього тижня для другого раунду переговорів щодо хавбека Френкі де Йонга, повідомляє Sport.es. Вони вже були в столиці Нідерландів минулої п'ятниці.

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На голандця довгий час претендує Барселона, але парижани вирішили його перехопити у "блаугранас". Президент іспанців Жозеп Бартомеу все-таки спробує переконати гравця, що на Камп Ноу йому було би краще.

Французький клуб домовився включити в операцію іншого гравця агенції HCM Sports, яка представляє інтереси де Йонга.

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