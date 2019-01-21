ПСЖ проведет еще одну встречу с представителями Аякса относительно де Йонга

ПСЖ и Аякс проведут еще один раунд переговоров относительно хавбека Фрэнки де Йонга.

Спортивный директор ПСЖ Антеро Энрике и Максвелл планируют снова полететь в Амстердам на этой неделе для второго раунда переговоров по хавбеку Фрэнки де Йонгу, сообщает Sport.es. Они уже были в столице Нидерландов в прошлую пятницу.

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На голландца долгое время претендует Барселона, но парижане решили его перехватить у "блаугранас". Президент испанцев Жосеп Бартомеу все-таки попытается убедить игрока, что на Камп Ноу ему было бы лучше.

Французский клуб договорился включить в операцию другого игрока агентства HCM Sports, которая представляет интересы де Йонга.

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