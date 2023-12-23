ПСЖ домовився з Сан-Паулу щодо трансферу юного центрального захисника Лукаса Беральдо, повідомляє Фабріціо Романо.

ПСЖ офіційно продовжив контракт з чемпіоном світу

Сторони мають усну домовленість – 20-річний центрбек обійдеться парижанам у 20 млн євро. Зазначається, що клуби ведуть перемовини, аби пришвидшити перехід, а гравець вже домовився за особистий контракт.

Додамо, що Беральдо провів 48 матчів за Сан-Паулу у минулому сезоні в усіх змаганнях, записавши до свого активу 1 гол.

З третьої ліги до гола на ЧС і номінації на Золотий м'яч – зірка ПСЖ за 90 млн, якому хвороба могла зламати кар'єру