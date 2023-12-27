Відкривати історію нового масштабного турніру – вкрай відповідальне завдання. Футбол 24 разом з партнером HLIBNY DAR розповідає про те, як Спортінг та Партизан впоралися з ним на "відмінно".

Єдиний фінал, який перегравали: як Баварія вперше стала найкращою у Європі

Як відомо, англійські клуби та представники СРСР не надто охоче відреагували на створення турніру найсильніших команд Європи. У змаганнях не бракувало класних команд, проте без представників цих двох чемпіонатів вони не виглядали довершеними. Учасникам Кубка європейських чемпіонів потрібно було довести, що новий турнір найсильніших – це арена найвищої майстерності та шалених емоцій, затьмарити яку не зможе жоден чемпіонат у світі.

Перший матч Кубка чемпіонів був запланований на 4 вересня 1955 року. Відкривати турнір матчем 1/8 фіналу випало Спортінгу та Партизану. Обидві команди розуміли відповідальність покладеного на них завдання та активно готувалися до майбутньої зустрічі. Преса також "підігрівала" інтерес до матчу, тож усі 30 тисяч місць на Ештадіу Насьональ були зайняті.

Склад Спортінга

Склад Партизана

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Господарі почали матч активніше, стати автором першого гола в історії турніру судилося Жоау Баптішті Марінсу. Белградці не опустили рук та зусиллями Мілутіновіча зрівняли рахунок перед перервою. На початку другого тайму Спортінг залишився в меншості, а Мілутіновіч оформив перший дубль Кубка чемпіонів.

Здавалося, що Партизан "закриє" матч, але португальці не збиралися ганьбитися перед рідними трибунами: Алмейда використав свій шанс та відновив статус-кво. Белградці знову вийшли вперед завдяки голу Степану Бобеку, проте Жоау Баптішта Марінс вирішив заявити, що довго дубль Мілутіновича єдиним у турнірі не буде.

Фінальний свисток Деана Харцика зафіксував красиві 3:3 на табло Ештадіу Насьональ. Гравці Спортінга та Партизана були розчаровані результатом, трибуни шаленіли від видовища, а з вуст футбольних людей по всьому світу вже не зникав новий турнір. Партизан у матчі-відпоіді "виніс" Спортінг 5:2 та навіть встиг познущатися з майбутнього переможця – мадридського Реала, але це вже зовсім інша історія про перемогу на характері та гірке розчарування через загравання з "королями".