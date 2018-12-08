ПСЖ продасть Неймара або Мбаппе через можливі санкції УЄФА – клуб вже відреагував на інформацію

ПСЖ розглядає варіант продажу Кіліана Мбаппе або Неймара через загрозу санкцій за недотримання вимог фінансового фейр-плей, запевняє L'Equipe.

Форвард ПСЖ Неймар або його партнер по команді Кіліан Мбаппе з великою долею ймовірності покинуть клуб. Парижани готові відпустити одного із гравців через побоювання санкцій за порушення вимог фінансового фейр-плей, інформує L'Equipe.

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Як зазначає видання, трансфер відбудеться влітку 2019 року. ПСЖ може виручити більшу суму за трансфер Кіліана Мбаппе – Неймар оцінюється дещо дешевше. Рішення щодо трансферу когось із гравців буде прийняте після вердикту УЄФА, який очікується через декілька тижнів.

Цікаво, що ПСЖ вже відреагував на дану інформацію, опублікувавши відповідну заяву на своєму офіційному сайті. Паризький клуб вважає дані, подані L'Equipe, недостовірними. На думку ПСЖ, така інформація лише нагнітає атмосферу навколо клубу перед важливим матчем Ліги чемпіонів проти Црвени Звезди.

До слвоа, нещодавно лунала інформація про майбутній відхід Неймара з ПСЖ за 200 млн євро.

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