Дербі всієї Італії, Коноплянка проти лідерів Бундесліги, каталонська битва: топ-5 матчів євровікенду

Дербі Д'Італія, головне протистояння Рурського регіону, надія на французьку інтригу, важлива дуель Саррі та Гвардіоли та каталонське дербі в анонсі головних матчів вікенду, які ви повинні переглянути.

Ювентус – Інтер

7 грудня, 21:30. Турин, Ювентус Стедіум

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Матчі між Ювентусом та Інтером майже завжди перетворюється у яскраве видовище, на яких би місцях у турнірній таблиці не перебували суперники. Тим більше очікувань від протистояння зараз, коли Інтер, схоже, повертається на вершину Серії А, а Юве вкотре поспіль прагне здобути Скудетто.

Матч першої та третьої команд чемпіонату – хороша вивіска. Обидві команди підходять до очної зустрічі в боєготовності. До серйозних втрат можна віднести хіба що відсутність Наінгголана в складі "нерадзуррі", хоча Раджа поки не до кінця освоївся в столиці моди. "Зебри" в нинішньому сезоні ще не програвали, а Інтер в останніх десяти матчах першості має лише одну поразку. Заявка на нічию? Швидше на те, що опоненти матимуть зайвий стимул зіпсувати статистику одне одного.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Шальке – Борусія Дортмунд

8 грудня, 16:30. Гельзенкірхен, Фелтінс-Арена

Телетрансляція на MEGOGO, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Рурське дербі – друге за значенням німецьке протистояння після Der Klassiker, що відбулося місяць тому. Як і тоді, зараз фаворитом у матчі є Борусія. Дортмундці під керівництвом Люсьєна Фавра роблять дива: 10 перемог, 3 нічиї, 0 поразок, феноменальна форма Алькасера, Ройса, Санчо та Ко – усе це дозволяє "джмелям" очолювати турнірку Бундесліги з 7-очковим відривом.

Головне завдання для Борусії зараз – набрати якомога більше очок, поки лихоманить мюнхенську Баварію. Шальке на цьому шляху не виглядає серйозною перепоною, надто в цьому сезоні. Підопічні Тедеско жахливо стартували, а зараз чергують непогані поєдинки з провальними. Те ж саме стосується і нашого Євгена Коноплянки. Від ротації керманича "кобальтових" в українця, мабуть, вже голова йде обертом. Минулого сезону команди зіграли феноменальний матч (4:4), у якому Коно віддав 2 асисти. Згадка про камбек за участі українця (Шальке програвав 0:4 до перерви) буде зайвим плюсом для хавбека при виборі основи.

Прогноз "Футбол 24": 1:3

Парі Сен-Жермен – Монпельє

8 грудня, 17:00. Париж, Парк де Пренс

Телетрансляція на MEGOGO, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: У чемпіонаті Франції поступово відроджується інтрига. Принаймні, на це хотілося б сподіватися. ПСЖ після феноменальних 14-ти перемог на старті почав гальмувати. Команда Томаса Тухеля спочатку спіткнулася в Бордо (2:2), а в мідвік не змогла здолати на виїзді Страсбур (1:1).

Зайвий шанс Монпельє, який у Лізі 1 перебуває на 3-й сходинці, дає ще й Ліга чемпіонів. На парижан очікує візит до Белграда, де в останньому турі групового етапу треба не програти Црвені Звезді. Як не дивно, завдання не з легких, адже Наполі не зміг забити бодай м'яча на стадіоні Райко Мітіч, а Ліверпуль взагалі ганебно поступився. У вівторок Монпельє програв конкуренту в боротьбі за зону ЛЧ Ліллю, тому має намір дати справжній бій гранду в суботу.

Прогноз "Футбол 24": 3:1

Челсі – Манчестер Сіті

8 грудня, 19:30. Лондон, Стемфорд Брідж

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Продовжується новий цикл протистояння Мауріціо Саррі та Хосепа Гвардіоли. Після яскравих дуелей у Лізі чемпіонів вони вперше зустрінуться в рамках англійської Прем'єр-ліги. Імена обох тренерів були на головних сторінках спортивних видань Британії на старті першості, а їхні команди (разом із Ліверпулем) демонстрували найпривабливіший футбол.

Заговорили навіть про "Саррібол", але двох поразок у трьох останніх матчах у виконанні команди італійського фахівця вистачило для того, щоб сховати подалі міркування про народження нового стилю гри. У Саррі ще багато роботи, а матч проти Манчестер Сіті стане хорошою нагодою для оцінювання фронту робіт. Наразі відрив між командами складає 10 очок, а, отже, поразка може остаточно вбити надію фанів Челсі на боротьбу за титул.

Прогноз "Футбол 24": 2:2

Еспаньйол – Барселона

8 грудня, 21:45. Барселона, Корнелья-Ель Прат

Телетрансляція на MEGOGO, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Каталонське дербі завжди є принциповим протистоянням для обох колективів. Хай клубний музей Еспаньйола і значно поступається за кількістю трофеїв конкурентам із "блаугранас", та його гравці ніколи не виходили на матчі з Барсою зі зпущеними рукавами.

Еспаньйол непогано стартував у нинішньому сезоні під керівництвом Рубі й навіть у певний момент міг вийти в лідери Прімери. Але три поразки поспіль в останніх турах відкинули "папуг" аж на 8-ме місце. Проте, до Барселони, яка йде першою, усього 7 очок. Неймовірна щільність в іспанській першості цьогоріч дозволяє фанатам Еспаньйолу помріяти про єврокубки. А Барселона на цьому шляху не виглядає тим монстром, яким була в минулі роки...

Прогноз "Футбол 24": 1:1