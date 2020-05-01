ПСЖ присвятив дострокове чемпіонство борцям з коронавірусом

Президент Парі Сен-Жермен Нассер Аль-Хелаїфі прокоментував черговий титул свого клубу.

"Ми хочемо присвятити цей титул всім медичним працівникам і іншим героям, які кожного дня протягом багатьох тижнів самовіддано працюють, викликаючи наше захоплення.

Ми розуміємо, поважаємо та підтримуємо рішення французького уряду зупинити Лігу 1. Здоров'я повинно залишатися в пріоритеті. Хочу подякувати гравцям, тренерам і персоналу за грандіозний обсяг роботи.

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Титул – це нагорода за щоденну працю. У ці важкі часи, сподіваюся, чемпіонство подарує нашим вболівальникам трішки позитиву. Коли обставини дозволять, ми обов'язково відсвяткуємо цей трофей всією сім'єю ПСЖ", – цитує Нассера Аль-Хелаїфі офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що Ліга 1 після остаточної зупинки турніру вручила ПСЖ третій поспіль титул чемпіона Франції. За останні 10 років у парижан вже 7 чемпіонств.

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